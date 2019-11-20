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والي هيماء يستقبل المهنئين بالعيد الوطني الـ49 المجيد

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 09:27 م بتوقيت مسقط

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هيماء- محفوظ الشيباني

أقام مكتب والي هيماء حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ حيث استقبل المهنئين سعادة الشيخ سهيل بن محاد بن علي المعشنى والي هيماء والشيخ أحمد بن علي الدرعي نائب والي هيماء، وذلك بمشاركة عدد كبير من المسؤولين من المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية وبحضور سعادة محمد بن العثة الحرسوسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية هيماء والمشايخ والرشداء وجمع غفير من المواطنين والمقيمين بالولاية.

وتضمن الحفل على العديد من الفقرات كالقصائد الشعرية والشيلات الوطنية والفنون العمانية والاغاني الوطنية التي تغنت في حب الوطن وجلالة السلطان المفدى.

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