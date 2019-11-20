بمناسبة العيد الوطني.. احتفالية شبابية في دماء والطائين

دماء والطائيين- الرؤية

تزامنًا مع احتفالات بالبلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، نظم فريق النجوم الرياضي الثقافي في ولاية دماء والطائيين احتفالية شبابية تحت شعار "شبابنا مستمرون نحو العطاء والتميز"، وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن علي الحمحامي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية.

وشملت الاحتفالية العديد من الفقرات، بدأت بالقرآن الكريم، بعدها قدم رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالية الرشيد حمود بن مسلم بني عرابة كلمة اللجنة المُنظمة، حيث أكد أن الشباب هم عماد الوطن وبناة المستقبل. والإعلامي حفيظ جعبوب كلمة ذكر خلالها أن الوطن يزخر بطاقات شبابية مبدعة ومتجددة بفكرها الإيجابي.

بعدها تنوعت فقرات الحفل، وقُدمت لوحات شعبية، وقصائد شعرية ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية.