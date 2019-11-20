مشاعر حب وولاء لجلالة السلطان في احتفال جامعة البريمي بالعيد الوطني

البريمي- سيف المعمري

رعى سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي احتفال جامعة البريمي بالعيد الوطني التاسع والأربعين، وذلك بحضور مديري عموم الحكومية والخاصة بالمحافظة وبمشاركة جمع غفير من طلبة وأساتذة وموظفي الجامعة، حيث انطلقت مسيرة رمزية من بوابة الجامعة إلى المبنى الإداري لتعبر عن الحب والولاء لهذا الوطن ولقائده المفدى.

تلا ذلك تقديم فقرات شعرية وفنية متعددة، وقدم فيه سالم بن سعيد العلوي رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات كلمة الجامعة تحدث فيها قائلا إن هذه المناسبة تأتي وعمان تسير قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، فعلى جميع الأصعدة وفي شتى المجالات هناك تطور وتقدم يزداد يوما بعد يوم، وهاهي الأجيال التي خرجها عصر النهضة المباركة بقيادة القائد الملهم تتسلح بسلاح العلم والمعرفة في شتى المجالات وفي مختلف العلوم لتقود عمان نحو مجدها وعزتها ومستقبلها الزاهر.

وأكد العلوي حرص الجامعة على أن تكون جزءا لا يتجزأ من مكونات هذا المستقبل العماني الزاهر بإذن الله تعالى، تهدف إلى أن تقدم للوطن الغالي شبابا وشابات قد نهلوا من العلوم والمعارف ما يؤهلهم للمساهمة المخلصة والفعالة في قيادة مسارات التقدم والنهضة إلى آفاق أكثر رحابة وروعة، وعبر عن سعادة الجامعة أن تأتي هذه المناسبة وهي تستعد لانطلاق أول برنامج ماجستير في تخصص الأمن السيبراني ليشكل ذلك انطلاق مرحلة الدراسات العليا فيها، خدمة للوطن، وإعدادا للكوادر المؤهلة المحترفة التي تساهم في بنائه وعلو مقامه، ورفعة شأنه.

وشارك راعي الحفل والضيوف في كتابة كلمة في حب عمان على اللوحة المخصصة لذلك والتي شارك في الكتابة فيها الجميع معبرين عن حبهم للوطن والقائد، والسعادة التي تغمرهم في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن.

وافتتح راعي الحفل المعرض المصاحب الذي اشتمل على ركن لكلية العلوم الصحية تحت شعار "ما دام أنت بخير فالوطن بخير"؛ حيث قدم الركن فرصة لإجراء الفحوصات المباشرة لمن يرغب.

واشتمل المعرض على أركان للنوادي الطلابية، والزي العماني، وعدد من أصحاب وصاحبات المشاريع المنزلية المختلفة، وعدد من المشاريع التجارية الأخرى التي شاركت معنا في هذا اليوم.

وشاركت الجالية السودانية بالبريمي بركن خاص عبرت من خلاله عن فرحة السودانيين في السلطنة بهذا اليوم المجيد، ورفعت أسمى التهاني للمقام السامي لسلطان البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه-.

كما شاركت مدرسة المجد للتعليم الأساسي ومدرسة صعراء الخاصة من ولاية البريمي بفقرات فنية نالت على استحسان الحاضرين.

واستمرت الفعاليات في حرم الجامعة، حيث قدم الطلبة على المسرح المفتوح عددا من المشاركات الشعرية والفنية والمسابقات تحت مسمى (ساحة الإبداع) أدارتها دائرة شؤون الطلبة.

بينما انطلق الحفل الفني المسائي برعاية سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي، وحضور جمهور كبير من الضيوف والطلبة والموظفين، حيث اشتمل على جملة من الفعاليات الرائعة، حيث قدم الطلبة لوحة العازي التقليدية، ثم قدم حامد الشامسي وهلال الناصري فقرة غنائية على العود، لتنطلق بعد ذلك الأمسية الشعرية التي أدارها الشاعر الدكتور سلطان الوحشي وشارك فيها الشعراء عامر بن عبدالله المقبالي، ومحمد بن سلطان الهنائي، وسعيد بن شلبود الشكري، وعبدالله بن مصبح الكعبي الذين عبروا عن أحاسيسهم تجاه الوطن والقائد، وأمتعوا الأسماع، وترجموا مشاعر جميع الحاضرين في هذه المناسبة الغالية العزيزة.

ثم بعد ذلك قدمت فرقة مسرح الشرق وبمشاركة عدد من طلبة الجامعة مسرحية "تشيز برجر" الكوميدية الاجتماعية والتي حملت عددا من المضامين والرسائل الهادفة منها الدعوة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضرورة الإحسان إلى الجار، والتعامل بإيجابية مع مشكلة الطلاق، وأهمية الثقة بالنفس وإمكانية النجاح الشخصي، وقد أشرف على المسرحية ومثل دور البطولة فيها عبدالرحمن الزيدي.

وشهد الحفل تكريم الطلبة الفائزين في المسابقات المصاحبة للفعاليات؛ وهي مسابقة الشعر ومسابقة التصوير الضوئي ومسابقة الرسم التشكيلي ومسابقة العرض المرئي القصير، كما تم تكريم المحكمين وجميع الذين ساهموا في إنجاح هذه الفعاليات.