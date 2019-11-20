قصائد وطنية ولوحات إنشادية في احتفال "تعليمية الوسطى" بالعيد الوطني

هيماء- محفوظ الشيباني

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى بالعيد الوطني التاسع والاربعين المجيد الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر كل عام، وذلك بقاعة المناسبات التربوية بولاية هيماء، وبحضور مديري العموم المساعدين وجموع غفيرة من الأسرة التربوية والإدارية بالمديرية وسط اجواء احتفالية يسودها الفرح والسرور والفخر بهذا اليوم المجيد الذي يحتفل به المواطنون في كافة ربوع هذا الوطن لما يعنيه من دلالات وطنية ونقلة نوعية تحققت في كافة المجالات والمنجزات على أرض الوطن.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام السلطاني، بعدها تم إلقاء القصائد الشعرية التي تصدح في حب الوطن وقائد النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه؛ الأولى بعنوان "زعيم السلاطين" من تأليف وإلقاء حامد بن بخيت المشيخي المدير العام المساعد لشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والثانية بعنوان "العيد التاسع والأربعين" من تأليف وإلقاء الشاعر عبدالله بن سعود الحكماني موظف بالمديرية.

بعد ذلك تم عرض لوحات إنشادية للمنشد ياسر الحرسوسي، أعقبها فن البرعة وفن اليولة من تقديم موظفي المديرية احتفالا بالمناسبة المجيدة. ثم اختتمت الاحتفالات بتبادل التهاني والتبريكات والكلمات الوطنية بهذه المناسبة الميمونة مجددين العهد بالحفاظ على المكتسبات الوطنية والولاء لباني النهضة داعيين المولى القدير بأن يديمها على صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- بأتم الصحة والعافية ويحفظه لعزة عمان وفخرها أعواما عديدة.