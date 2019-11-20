"البيئة" في البريمي تحتفل بالعيد الوطني

البريمي- سيف المعمري

احتفلت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة البريمي بالعيد الوطني التاسع والأربعون المجيد بحضور ناصر بن سالم البريكي مدير الإدارة، وألقى سعيد بن سليمان الحوسني رئيس قسم التوعية والإعلام بالإدارة كلمة تطرق فيها إلى عظم هذه المناسبة في نفوس الشعب الوفي للوطن والقائد المفدى، وإن أالتنمية في هذه البلاد الطيبة شملت كافة المجالات التنموية وان السلطنة تحتل مراكز متقدمة بين دول العالم.

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات بمشاركة طلاب مدرسة اليمامة الخاصة بعرض طلابي عبّر عن حب الوطن والسلطان، كما شارك طلاب مدرسة الفاروق بفرقة حماسية، إلى جانب مشاركة من فرقة أبو سالم للفنون الشعبية.