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"الخدمة المدنية" تشارك في الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة بالقاهرة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:26 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

شاركت وزارة الخدمة المدنية في الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019م تحت عنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية" الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 19- 20 نوفمبر 2019م، ويمثل الوزارة في هذا الملتقى نعمان بن محمد المنذري مدير عام المديرية العامة للمعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية.

وقدم نعمان بن محمد المنذري مدير عام المديرية العامة للمعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية ورقة عمل استعرض من خلالها تجربة الوزارة في مجال التحول الرقمي، حيث قدم عرض مرئي حول أهم الجزئيات التي يتضمنها نظام مورد لإدارة الموارد البشرية، واشتمل العرض على عدد من المحاور الهامة منها ، جزئيات نظام مورد لإدارة الموارد البشرية والرواتب "الخدمة الذاتية والرواتب والموارد البشرية"، وتكامل النظام مع الأنظمة الحكومية ، وتطبيقات الهواتف الذكية ، وأهم المزايا التي يشتمل عليها تطبيق الهواتف الذكية للخدمة الذاتية، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي يوفرها نظام الخدمة الذاتية.

وتطرق المنذري خلال العرض إلى أبرز التحديات التي يواجهها النظام وكيفية معالجتها، إضافة إلى دليل خدمات وزارة الخدمة المدنية المقدمة للمستفيدين، وأهم الجزئيات الحديثة التي سيتم إضافتها للنظام لاحقاً منها (نظام التقارير الذكية، نظام تقييم الأداء الوظيفي الجديد، ونظام إدارة التدريب، وتطبيق الهواتف الذكية المطور، ونظام الحضور والانصراف).

وترأس نعمان بن محمد المنذري مدير عام المديرية العامة للمعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية الجلسة الثالثة التي عقدت في اليوم الثاني من الملتقى.

واستهدف الملتقى عدد من القيادات الإدارية في المؤسسات الحكومية، والمختصون بإدارة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، ومدراء المبادرات والمشروعات الرقمية، والمهتمون بالسياسات الحكومية الهادفة للتطوير والتحسين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. وهدف الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019 بشكل عام إلى نشر المعرفة والتعريف بالتجارب والممارسات الإدارية الناجحة والرائدة في مجال المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية، وتقدير الجهات المتميزة التي أطلقتها، ومن أجل تعميمها والاستفادة منها في الدول العربية. وسلط الملتقى الضوء على عدد من المحاور الهامة المتصلة بالمبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية وهي، السياسات الحكومية لإطلاق المبادرات الرقمية للحكومات الإلكترونية، ومتطلبات ومرتكزات إطلاق المبادرات الرقمية، بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المبادرات والمشروعات الرقمية الحديثة، وأثر هذه المبادرات في تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات.

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