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أكاديمية الشرطة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

أكاديمية الشرطة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

 

مسقط - الرؤية

شاركت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة احتفالات السلطنة بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وذلك عبر احتفال ترجم اسمى معاني الوفاء والانتماء لهذا الوطن وقائده المفدى.

اشتمل الحفل على لوحة ترحيبية قدمها أطفال روضة الأكاديمية وتنوعت فقرات الحفل بين الفنون الشعبية كالرزحة والعازي وغيرها من الفنون الشعبية، بالإضافة إلى تقديم القصائد الشعرية التي صدح بها منتسبو الأكاديمية.

رعى الاحتفال العميد سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من منتسبي الأكاديمية والمتدربين بها.

 

 

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