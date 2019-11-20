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السلطنة تستضيف المؤتمر الأربعين للعظام بمشاركة 350 خبيرا دوليا

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف المؤتمر الأربعين للعظام بمشاركة 350 خبيرا دوليا

 

 

مسقط – الرؤية

تستضيف السلطنة أوائل شهر ديسمبر المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، فعاليات المؤتمر العالمي الأربعين للعظام الذي تنظمه الرابطة العالمية لجراحة العظام بالاشتراك مع الرابطة العربية لجراحة العظام وبدعم من وزارة الصحة.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 3000 مشارك من استشاريي وخبراء وأطباء العظام وأخصائيي العلاج الطبيعي والتأهيل والممرضين والفنيين والعاملين الصحيين من السلطنة ودول مجلس التعاون والدول العربية ومختلف دول العالم.

يحاضر في المؤتمر 350 متحدثا من الخبراء الدوليين في مجال إصابات وأمراض وجراحات العظام من السلطنة ودول مجلس التعاون والدول العربية ومختلف دول العالم كل في تخصصه.

ويشتمل برنامج المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام على جلسات عمل عدة تحفل بالكثير من أوراق العمل العلمية التي تناقش في مجملها طب العظام بتخصصاته المختلفة كإصابات وجراحات العمود الفقري والأقدام والكاحل والأطفال والطب الرياضي (تجنب الإصابات في الملاعب الرياضية وكيفية علاجها) وهشاشة العظام وسلامة المرور.

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