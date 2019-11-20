وزارة التربية والتعليم تحتفي بالذكرى السنوية الـ36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات، أمس على مسرح مبنى الفرقة الموسيقية الكشفية بمرتفعات المطار الاحتفال السنوي بالذكرى الـ 36 لتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- كشافا أعظم للسلطنة، بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ49 المجيد، وذلك تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وولاة محافظة مسقط وعدد من مديري عموم وزارة التربية والتعليم .

تضمّن الحفل مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية الكشفية، بعدها قدم فيلم مرئي استعرض الأنشطة النوعية التي نفذتها المديرية العامة للشكافة والمرشدات على المستوى الوطني، إلى جانب استعراض البرامج والأنشطة التي شارك فيها الكشافة والمرشدات على المستوى الإقليمي والعالمي، كما استعرض الفيلم الإنجازات التي حققها كشافة ومرشدات عمان على كافة الأصعدة.

وقدم أشبال وزهرات السلطنة لوحة ترحيبية معبرين فيها عن فرحتهم بالعيد الوطني الـ49 المجيد، وبما تحقق للكشافة والمرشدات من منجزات وطنية في ظل الرعاية السامية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – الكشاف الأعظم للسلطنة.

و قدم الكشافة والمرشدات والأشبال والزهرات أوبريت (الكشاف الأعظم) الذي تضمن أربع لوحات فنية استعراضية جدد من خلالها منتسبو الحركة عهد الولاء والطاعة لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-.

وجسدت اللوحة الأولى المراحل الكشفية والإرشادية وما يكنه أبناء الحركة من ولاء للكشاف الأعظم، وحب وانتماء لهذا الوطن العزيز في إطار الوعد والقانون الكشفي، وتحدثت اللوحة الثانية عن التقانة الحديثة والثورة الصناعية الرابعة ومواكبة كشافة ومرشدات عمان للثورة المعلوماتية والتقنية، فيما تحدثت اللوحة الثالثة عن العمل التطوعي ودور الكشافة والمرشدات في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومكوناتها وخدمة وتنمية المجتمع، أمّا اللوحة الرابعة والتي مثلتها اللوحة الختامية فجسّد فيها أبناء الكشفية في استعراض مشاعر الحب لجلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه- مجددين من خلاله عهد الولاء والطاعة لباني النهضة الحديثة.

من جانبه ألقى محمد بن عبدالله بن مسلم الهنائي المدير العام المساعد للكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات كلمة المديرية قال فيها: "نحتفي في هذا الحفل بأغلى مناسبة كشفية على جميع منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية بالسلطنة، ألا وهي الذكرى السادسة والثلاثون لتقليد وتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كشافاً أعظم للسلطنة، حفل نستعيد من خلاله ذكرى تنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة، في يوم ابتهجت فيه نفوسُ كشافةِ ومرشداتِ عمان شرفا بتنصيب جلالته أبقاه الله- كشافا أعظم".

وأكد محمد بن عبدالله بن مسلم الهنائي، في كلمته على سعي المديرية لتطوير البرامج الكشفية وفق رؤية طموحة لمواكبة المستجدات العالمية المتوافقة مع السياق العماني وبرؤية طموحة من أجل ريادة كشفية وإرشادية عالمية، ونتيجة لتلك الخطط والرؤى توجت الكشافة العمانية مؤخراً بحصولها على شهادة (الجيسات) في تطبيق معايير الجودة الشاملة من المنظمة الكشفية العالمية، كأول إنجاز خليجي والثاني عربيًا، بعد تحقيقها الأبعاد العالمية العشر في إنجازٍ يؤكد الجهود التي تبذل من كشافة السلطنة لتطبيق معايير التقييم العالمية لتنعكس إيجابًا في جودتها الشاملة، للارتقاء بأنشطة الشباب وبرامجهم.

وأوضح الهنائي أنّ السلطنة ونتيجة لدورها في تطوير برامج الشاب فقد حصلت هذا العام على شهادة بناء القدرات من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، في إنجاز جديد يؤكد إجادة مرشدات السلطنة في رعاية تطوير برامج الشابات وتطوير قدرات المرشدات، باستثمار الموارد بفاعلية وكفاءة أكبر لتحقيق أقصى ارتقاء بقدرات المرشدات والقائدات.

بعدها كرّم معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بمعية يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات، رواد الحركة الكشفية والإرشادية والموظفين المجيدين، وتسليم أوسمة الإجادة وقلادة التميز الممنوحة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لعدد من قادة وقائدات الكشافة والمرشدات بالسلطنة نظير جهودهم في تطوير منظومة العمل الكشفية والإرشادية.

وفي ختام الحفل ردد الجميع الوعد الكشفي والإرشادي معاهدين الله بالمضي قدما خلف القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه- الكشاف الأعظم للسلطنة.