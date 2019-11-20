"شكرا شبابنا 6" تحتفي بأصحاب الإنجازات الدولية والإقليمية.. الإثنين المقبل

مسقط - الرؤية

تحتفي اللجنة الوطنية للشباب في 25 نوفمبر الجاري بالشباب العماني المنجز، وذلك ضمن احتفالية "شكرا شبابنا" في نسختها السادسة والتي تقام هذا العام بصندوق تقاعد وزارة الدفاع تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ 49 المجيد.

وبلغ عدد الشباب المنجز الذي سيكرم خلال الاحتفال 87 شابًا، حصدوا جوائز على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية، تأتي هذه الفعالية لإبراز مهارات الشباب أصحاب الإنجازات الدولية والإقليمية المتميزين في المجالات المختلفة تقديرًا لجهودهم وأدائهم الإبداعي ودفعًا بهم نحو التميز الدائم كنماذج عمانية شابة يحتذى بها وإذكاءً لروح التنافس الشريف بين الشباب لتقديم أفضل ما لديهم من أعمال.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخصيص استمارة الترشح للتكريم في احتفالية "شكرًا شبابنا" في نسختها السادسة، حيث اشترطت على أن يكون عمر المترشح بين 15- 39 سنة عند تاريخ تعبئة الاستمارة، وأن تقتصر الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة أن تقتصر المشاركة على الإنجازات التي تحققت خلال العام 2018 فقط.

وأفرزت النتائج عن ترشح 143 مترشحًا، تم اختيار 87 منهم استوفوا كافة الشروط الموضحة في موقع اللجنة، رفعوا بإنجازاتهم علم السلطنة في 20 دولة في العالم خلال العام 2018.

واحتفلت اللجنة العام الفائت بتكريم 108شبان منجزين وذلك في قاعة بتوينا بولاية شنأن بحافظة شمال الباطنة، حيث انحصرت أعداد المكرمين في الفئة من (15-39) عامًا، توزعت مشاركة الشباب المنجز على المستويين الإقليمي والدولي الذين استثمروا أوقاتهم بشكل إيجابي لإحداث تغيير تجاه المجتمع بضرورة مساهمتهم في تطوير مجتمعهم.