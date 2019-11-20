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بمشاركة 49 مشروعا

الهيئة العامة للصناعات الحرفية تزيح الستار عن فعاليات المهرجان الحرفي 2019

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:15 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات المهرجان الحرفي 2019م، بمشاركة تسعة وأربعين مشروعاً ومؤسسةً حرفية ضمن احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بمرسى الموج مسقط، بحضور معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وبمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وسفراء الدول الشقيقة والصديقة.

 ويشهد المهرجان الحرفي 2019م مشاركة مؤسسات ومشاريع حرفية وطنية متنوعة بمختلف مجالات التطوير والإنتاج الحرفي وسيتمكن زوار المهرجان من الاطلاع على أحدث المنتجات الحرفية المطورة والمصنعة بأيدٍ وطنية بالإضافة إلى إتاحة المهرجان لفرص اقتناء تحف حرفية ذات مزايا نفعية وجمالية متعددة.

من جهتها صرحت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بهذه المناسبة، يجسد المهرجان الحرفي 2019م احتفالنا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وما تحقق لقطاع الصناعات الحرفية من مكرمات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – وإنه ليُشرفني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

وأشارت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى أنّ فعاليات احتفال الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد تجسدت في اعتماد مبادرات مبتكرة وتدشين مشاريع وحزم من البرامج المتكاملة للدعم والرعاية الحرفية، حيث تمّ الإعلان عن (المجموعة الثالثة ) لأسماء الحرفيين من مستحقي الدعم الحرفي لعام 2019م  والتي تشتمل على (610) حرفياً وحرفية، وسيشهد احتفال الهيئة بهذه المناسبة تنظيم فعاليات المهرجان الحرفي بمشاركة تسعة وأربعين مشروعاً ومؤسسةً حرفية وطنية متنوعة بمختلف مجالات التطوير والإنتاج الحرفي.

وأضافت السيابية، أنّ المهرجان سيشتمل على تنظيم برامج ومبادرات وفعاليات حرفية متنوعة ومتعددة للجمهور، كما سيتم الاحتفاء بالمناسبة الوطنية في كافة الإدارات والدوائر الإقليمية والمنشآت التابعة للهيئة العامة للصناعات الحرفية بجميع محافظات السلطنة.

ويشتمل المهرجان الحرفي على مركز متكامل لتقديم المعلومات لزوار المهرجان ويتولى المركز مهام التعريف بالجهود المؤسسية للهيئة العامة للصناعات الحرفية والخدمات المخصصة للحرفيين والمستثمرين في القطاع الحرفي، إلى جانب دور المركز في رفع الوعي المجتمعي بالصناعات الحرفية الوطنية وتعزيز الإقبال على الحرف.

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