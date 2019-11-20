74 منشأة تتنافس على جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية.. وتكريم الفائزين في "أسبوع الصناعة"

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة تحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية اجتماعها الثاني أمس برئاسة المهندس حسين بن حثيث البطحري، رئيس لجنة الصناعة، ورئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان.

واطلع المشاركون في الاجتماع على آلية التقييم والنتائج وتقارير المنشآت الصناعية المشاركة في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية والتي بلغ عددها 74 منشآه صناعية تتنافس على الجائزة، وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم واستفساراتهم عن النتائج ومدى مطابقتها لمنهجية التقييم المعتمدة، كما عبّروا عن شكرهم للمقيمين على جهودهم التي بذلوها في تقييم وزيارة هذه المنشآت.

وقد طورت وزارة التجارة والصناعة جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية عبر استحداث منظومة جديدة للجائزة تتناسب مع رؤية عمان 2040، للتغلّب على التحديات والأسباب التي تحد من مشاركة المنشآت الصناعية في الجائزة، وإضافة معايير تتماشى مع البيئة والأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة كتبسيط المعايير وتطبيق نظام ذكي متكامل يتعامل مع البيانات بشكل دقيق لتكوين قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية باختلاف أنشطتها في السلطنة.

كما تم إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي الذي يعد البوابة الرئيسية لمشاركة المنشآت الصناعية في المسابقة، وهو نموذج يتم تطبيقه للمرة الأولى على الجائزة، ويعتبر الأول من نوعه كنموذج متكامل يراعي القطاع الصناعي بالسلطنة وهو منبثق من دمج نموذج التميز الأمريكي ونموذج التميز الأوروبي ونموذج الجيل الرابع للتميز.

وسيجري تكريم المنشآت الصناعية الفائزة في أسبوع الصناعة العمانية 2020م والذي سيتضمن عددا من الفعاليات على مدى أسبوع وتنظيم معرض المنتجات الصناعية العمانية بمشاركة أكثر من 150 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، وكذلك تدشين كتاب يحكي 50 عاما من قصة الصناعة العمانية ويعرض ويوثق مسيرة العطاء ويحكي قصة الصناعة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية من عمر النهضة المباركة.