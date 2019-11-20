الأربعاء, 20 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

لجنة التحكيم تطلع على مستجدات آلية التقييم وتقارير المنشآت المشاركة

74 منشأة تتنافس على جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية.. وتكريم الفائزين في "أسبوع الصناعة"

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:14 م بتوقيت مسقط

74 منشأة تتنافس على جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية.. وتكريم الفائزين في "أسبوع الصناعة"

 

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة تحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية اجتماعها الثاني أمس برئاسة المهندس حسين بن حثيث البطحري، رئيس لجنة الصناعة، ورئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان.

واطلع المشاركون في الاجتماع على آلية التقييم والنتائج وتقارير المنشآت الصناعية المشاركة في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية والتي بلغ عددها 74 منشآه صناعية تتنافس على الجائزة، وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم واستفساراتهم عن النتائج ومدى مطابقتها لمنهجية التقييم المعتمدة، كما عبّروا عن شكرهم للمقيمين على جهودهم التي بذلوها في تقييم وزيارة هذه المنشآت.

وقد طورت وزارة التجارة والصناعة جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية عبر استحداث منظومة جديدة للجائزة تتناسب مع رؤية عمان 2040، للتغلّب على التحديات والأسباب التي تحد من مشاركة المنشآت الصناعية في الجائزة، وإضافة معايير تتماشى مع البيئة والأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة كتبسيط المعايير وتطبيق نظام ذكي متكامل يتعامل مع البيانات بشكل دقيق لتكوين قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية باختلاف أنشطتها في السلطنة.

كما تم إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي الذي يعد البوابة الرئيسية لمشاركة المنشآت الصناعية في المسابقة، وهو نموذج يتم تطبيقه للمرة الأولى على الجائزة، ويعتبر الأول من نوعه كنموذج متكامل يراعي القطاع الصناعي بالسلطنة وهو منبثق من دمج نموذج التميز الأمريكي ونموذج التميز الأوروبي ونموذج الجيل الرابع للتميز.

وسيجري تكريم المنشآت الصناعية الفائزة في أسبوع الصناعة العمانية 2020م والذي سيتضمن عددا من الفعاليات على مدى أسبوع وتنظيم معرض المنتجات الصناعية العمانية بمشاركة أكثر من  150 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، وكذلك تدشين كتاب يحكي 50 عاما من قصة الصناعة العمانية ويعرض ويوثق مسيرة العطاء ويحكي قصة الصناعة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية من عمر النهضة المباركة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 فبراير 2018

تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الصناعة العمانية

المزيد

29 يناير 2018

إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية في احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية.. 9 فبراير

المزيد

10 يناير 2016

17 منشأة تتأهل للمراحل النهائية في التقييم لجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

المزيد

14 أكتوبر 2015

حلقة عمل حول جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السفير الإماراتي: السلطنة تخطو واثقة نحو المزيد من التنمية في عهد صاحب الجلالة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزارة التربية والتعليم تحتفي بالذكرى السنوية الـ36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة

المحليات - تعليم

تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

المحليات - أخبار

مجلس الدولة يستحدث لجنة لـ"التقنية والابتكار"

عمان - الدولة والشورى

تنبيه رسمي من غزارة الأمطار على محافظات السلطنة الشمالية

المحليات - أخبار

تحذيرات من ارتفاع موج البحر.. وتوقعات بأمطار غزيرة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة