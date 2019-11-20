"عمانتل" و"هواوي" تنظمان ورش عمل حول تقنية الجيل الخامس

مسقط - الرؤية

نظّمت شركة هواوي، بالتعاون مع عمانتل، سلسلة من ورش العمل في عدد من الجامعات والكليات المحلية، ركزت على دور اتصالات الجيل الخامس في دفع عجلة التحول الرقمي للسلطنة وتحفيز مزيد من مسارات التطوير ضمن قطاعاتها وصناعاتها الحيوية ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

وأُقيمت ورش العمل في 5 جامعات وكليات؛ شملت الجامعة الوطنية، والكلية التقنية بشناص، وجامعة صحار، والكلية التقنية بإبراء، والكلية التقنية العليا. وتناولت ورش العمل تحت شعار "الجيل الخامس - واقع ملموس وآفاق واعدة" مختلف أوجه المرحلة الحالية من تقنية الجيل الخامس وتقدُّم التطبيقات الرقمية خلال الحقبة الرقمية الجديدة التي تعتبر شبكات الجيل الخامس فيها أحد المحاور الرئيسية الرديفة لعملية تطوير مختلف القطاعات والصناعات، وداعماً قوياً للمضي قدماً بمزيد من خطوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة.

كما سلطت ورش العمل الضوء على ضرورة عناية الطلاب بمتابعة مختلف مستجدات التكنولوجيا ودمج تطورات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في خططهم المستقبلية من خلال اعتماد الوسائل اللازمة الكفيلة بمتابعتهم لتحصيلهم العلمي العالي ومن ثم بدء حياتهم المهنية بالتماشي مع أحدث تطورات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي بات يلاقي إقبالاً واسعاً على ضوء اعتماد الكثير من الشركات والدول لمشاريع التحول الرقمي والقناعة الراسخة بالدور الفاعل الذي يمكن ان تقوم به التكنولوجيا على صعيد رسم ملامح المستقبل الأكثر إشراقاً.