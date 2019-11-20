الأربعاء, 20 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"عمانتل" و"هواوي" تنظمان ورش عمل حول تقنية الجيل الخامس

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:12 م بتوقيت مسقط

"عمانتل" و"هواوي" تنظمان ورش عمل حول تقنية الجيل الخامس

مسقط - الرؤية

نظّمت شركة هواوي، بالتعاون مع عمانتل، سلسلة من ورش العمل في عدد من الجامعات والكليات المحلية، ركزت على دور اتصالات الجيل الخامس في دفع عجلة التحول الرقمي للسلطنة وتحفيز مزيد من مسارات التطوير ضمن قطاعاتها وصناعاتها الحيوية ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

وأُقيمت ورش العمل في 5 جامعات وكليات؛ شملت الجامعة الوطنية، والكلية التقنية بشناص، وجامعة صحار، والكلية التقنية بإبراء، والكلية التقنية العليا. وتناولت ورش العمل تحت شعار "الجيل الخامس - واقع ملموس وآفاق واعدة" مختلف أوجه المرحلة الحالية من تقنية الجيل الخامس وتقدُّم التطبيقات الرقمية خلال الحقبة الرقمية الجديدة التي تعتبر شبكات الجيل الخامس فيها أحد المحاور الرئيسية الرديفة لعملية تطوير مختلف القطاعات والصناعات، وداعماً قوياً للمضي قدماً بمزيد من خطوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة.

كما سلطت ورش العمل الضوء على ضرورة عناية الطلاب بمتابعة مختلف مستجدات التكنولوجيا ودمج تطورات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في خططهم المستقبلية من خلال اعتماد الوسائل اللازمة الكفيلة بمتابعتهم لتحصيلهم العلمي العالي ومن ثم بدء حياتهم المهنية بالتماشي مع أحدث تطورات قطاع  تقنية المعلومات والاتصالات الذي بات يلاقي إقبالاً واسعاً على ضوء اعتماد الكثير من الشركات والدول لمشاريع التحول الرقمي والقناعة الراسخة بالدور الفاعل الذي يمكن ان تقوم به التكنولوجيا على صعيد رسم ملامح المستقبل الأكثر إشراقاً.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 أكتوبر 2019

استعراض تقنيات الجيل الخامس في "هواوي عمان"

المزيد

19 سبتمبر 2019

بالصور والفيديو.. "هواوي" تكشف النقاب عن أحدث هواتفها من الجيل الخامس

المزيد

08 سبتمبر 2019

"هواوي" تكشف النقاب عن "معالج الجيل الخامس"

المزيد

07 أكتوبر 2018

"عمانتل" تفتح باب التسجيل في مسابقة تطبيقات الجيل الخامس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

المحليات - أخبار

مجلس الدولة يستحدث لجنة لـ"التقنية والابتكار"

عمان - الدولة والشورى

تنبيه رسمي من غزارة الأمطار على محافظات السلطنة الشمالية

المحليات - أخبار

تحذيرات من ارتفاع موج البحر.. وتوقعات بأمطار غزيرة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

فوز صندوق أشوكا الهندي بجائزة "اليونسكو- السلطان قابوس لصون البيئة".. وتسليم الجائزة في حفل ببودابست اليوم

المحليات - أخبار

المستشفى السلطاني ينجح في إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي للقلب عن طريق القسطرة التداخلية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة