افتتاح الطريق "رقم 1" في "اقتصادية الدقم".. و"رقم 5" قريبا

الدقم – العمانية

شهدت المنطقة الاقتصادية بالدقم أمس الاحتفال بافتتاح الطريق رقم 1 والمشاريع الملحقة به أمام الحركة المرورية، فيما ستشهد الأيام المقبلة افتتاح الطريق رقم 5 الذي وصل إلى مراحله النهائية ويخضع حاليا للاختبارات النهائية.

ويعد الطريقان 1 و5 من المشاريع الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة وبالعديد من المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة.

ويربط الطريق رقم 1 الميناء والحوض الجاف بطريق السلطان سعيد بن تيمور مما يسهل الوصول إلى مشاريع الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذ يؤدي إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، كما يوفر الطريق رقم 1 ربطا سلسا وسهلا بين مصفاة الدقم وقرية النهضة حيث يقيم في القرية عدد كبير من العاملين في المصفاة.

ويبدأ الطريق رقم 5 من التقاطع القائم الذي يربط بين الطريقين 1 و6 وينتهي عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم. ويبلغ طول الطريق رقم 1 حوالي 3.75 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم 5 حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.

وتتضمن أعمال اتفاقية إنشاء الطريقين 1 و5 التي تم توقيعها في شهر فبراير 2018 أيضا إنشاء طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام LED، وتنفيذ أعمال تحسين التربة السبخة وإنشاء قنوات لتصريف المياه.