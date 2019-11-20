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فروع بنك بيروت تحتفل بالعيد الوطني في مختلف محافظات السلطنة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

فروع بنك بيروت تحتفل بالعيد الوطني في مختلف محافظات السلطنة

 

مسقط - الرؤية

 

نظم بنك بيروت احتفالاً بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بمشاركة الإدارة التنفيذية وموظفي البنك. وشاركت فروع بنك بيروت المنتشرة في كافة ولايات ومحافظات السلطنة في تنظيم احتفاليات متعددة، وتضمّنت تقديم الحلوى العمانية للعملاء والتعبير عن فرحة الموظفين والمواطنين بهذه المناسبة الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي إيلي ناكوزي لبنك بيروت: نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الأماني بهذه المناسبة الجليلة مبتهلين إلى المولى عزّ وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وعلى الشعب العماني بمزيد من التقدم والرخاء، مجددين الولاء والعرفان لجلالة السلطان بأن نستمر على خطى جلالته ونهجه الكريم لتحقيق مزيد من التقدم والتطوّر والنماء لعمان الحبيبة عمان تحت ظل قيادته الحكيمة. وتماشياً مع التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة التي تركز في المقام الأول على أبناء الوطن الغالي، نكرس اهتمامنا بتشجيع الشباب العُماني الموهوب من خلال رفدَ موظفينا بالتدريب والمهارات التي يحتاجونها ليشكلوا قادة القطاع المصرفي والمالي في المستقبل.

وأعرب عصام البلوشي مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وإلى الشعب العُماني الأبي بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد. وقال: نحتفل للتعبير عن مدى فخرنا وتقديرنا للمنجزات والنجاحات التي تحققت على تراب الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة والتي رسّختَ من مكانة السلطنة الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال مدير فرع الغبرة وليد بن عبدالله الزدجالي إنّ العيد الوطني المجيد من المناسبات الغالية على قلب كل عماني، إذ تعم الاحتفالات مختلف أرجاء السلطنة وتتنوع المبادرات بهذه المناسبة، ونحن في بنك بيروت بادرنا بالاحتفال مع المجتمع من خلال تنظيم فعاليات متنوعة.

 

 

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