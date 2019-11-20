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شراكة فاعلة من القطاع الخاص لنشر لعبة الكريكيت في السلطنة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

شراكة فاعلة من القطاع الخاص لنشر لعبة الكريكيت في السلطنة

مسقط - الرؤية

أجريت أوَّل مباراة كريكيت من نوعها (T10 Bash) على ملعب العامرات للكريكيت، المنطقة العشبية 1 في نادي عمان الرائع للكريكيت، تحت أنظار جنيد أحمد من شركة عمانتل، وقمر رياض ومحمد رياض  وكاشف سليم من شركة بي.إس.سي ومهنداس من الطريق إلى الهند، ومعاذ العميري وجوربريت من إنفولاين- دليل 1010.

وشارك في الحدث نجما الكريكيت: الباكستاني السابق عمران نذير ورنا نافي ديو آي حسن واثنان من النجوم المحليين المحتملين شهباز جاويد وعدنان الياس، كان الحشد قادراً على رؤيتهم جميعاً وهم يؤدون اللعبة مباشرة كجزء من فريق جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا والخدمات ش.م.م.

واستمتعَ الجمهور بليلة مليئة بالترفيه بإدارة كريس فيشر ودي جي ساشي، ومعلق لعبة الكريكيت ساتنام، إضافة إلى ترفيه رائع بواسطة فينو، لتقديم مشروبات وطعام متكامل والهدايا والجوائز، كل ذلك كان بدخول مجاني لحضور الحدث، وبمشاركة 4 فرق؛ هي: جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا والخدمات ش.م.م، السرين، وآي.أي.إس والفكرة العالمية ش.م.م وفيندرلاند. وكان فريق السرين الأفضل كونه يحمل سجل بطولة على مدى العقد الماضي في عمان.

وجرت المباراة الأولى بين السرين وآي إي إس، وفاز فريق السرين وقد سجل فريق السرين 114 نقطة بالضرب أولاً. أما المباراة الثانية، فجرت بين جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا والخدمات ش.م.م وفينديرلاند. وفاز فريق جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا والخدمات ش.م.م حيث تولى ديلان ديكروز (المدير العام لشركة الفكرة للحلول العالمية وشركة جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا والخدمات ش.م.م) منصب الكابتن. وسجل فريق جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا والخدمات ش.م.م (123) نقطة بالضرب أولاً.

ويعدُّ الحدث مبادرة من شركة الفكرة للأحداث العالمية بالتعاون مع شركة جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا والخدمات ش.م.م لتعزيز لعبة الكريكيت وزيادة الوعي بالإمكانات الهائلة في لعبة الكريكيت والرياضة بشكل عام لدى الجماهير في يوم العمل.

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