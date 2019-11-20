تعدد بلاغات الاحتجاز بسبب الأمطار الغزيرة

مسقط - الرؤية

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة البريمي من إنقاذ ثلاثة اشخاص إثر إحتجاز مركبتهم بمجرى وادي حمد بولاية البريمي، وهم بصحة جيدة.

وفي السياق نفسه تلقت الهيئة بلاغ عن احتجاز مركبة وبها شخص بمجرى وادي بولاية العامرات بمحافظة مسقط، وقد تحركت فرق الإنقاذ المائي الى الموقع للتعامل مع البلاغ، وبلاغ آخرعن احتجاز باص بداخله ركاب بمجرى وادي صاع بولاية البريمي بمحافظة البريمي.

من جانبها أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار بغزارة وجريان مختلف الأودية في ولايات محافظات السلطنة الشمالية.

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات المائية ومجاري الأودية وأماكن المجمعات الكهربائية، وفي حال الاحتياج لأي مساعدة التواصل مع أقرب مركز شرطة.