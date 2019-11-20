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تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

 

مسقط - الرؤية

أشارت شرطة عمان السلطانية إلى تعطل معظم الإشارات المرورية في محافظة مسقط بسبب هطول الأمطار مع وجود كثافة مرورية عالية

وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إنها تتعامل  مع بلاغ إحتجاز أشخاص بداخل مركبة في مجرى وادي بولاية ينقل..

وأهابت الشرطة بالجميع توخي الحيطة والحذر نظراً لغزارة الأمطار الرعدية والمحتمل استمرار هطولها على محافظات السلطنة الشمالية، والتي تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد ونزول الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الموج على بحر عمان.

وتوضح الصور الجوية تواجد خلايا من السحب الركامية الماطرة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية.

 

 

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