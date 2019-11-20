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600 مبتكر في "هاكاثون" البنك الوطني.. السبت

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:32 م بتوقيت مسقط

600 مبتكر في "هاكاثون" البنك الوطني.. السبت

 

 

مسقط – الرؤية

 

يجتمع نحو 600 من المصممين والمطورين السبت المقبل للتنافس على مدار 24 ساعة في مجال تصميم وابتكار حلول عصرية باستخدام أي برامج أو تطبيقات أو غيرها من التقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل القطاع المصرفي؛ ضمن منافسات مسابقة "هاكاثون" من البنك الوطني العُماني.

ويُقيم البنك الوطني العُماني نسخة هذا العام من مسابقة "هاكاثون" لتركز على ثلاثة مواضيع، وهي "سُبل تعزيز التعاون بين القطاعات"، و"المدن الذكية"، و"تسهيل التجربة المصرفية". وسيحظى المشاركون بفرصة للفوز بجوائز نقدية قيّمة إضافة إلى دورات تدريبية وفرص عمل.

وتأتي المسابقة في إطار سعي البنك لقيادة مسيرة الابتكار وتشجيع واحتضان الشباب العُماني الموهوب وتمكينهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، فضلاً عن إلهامهم لإيجاد تغيير إيجابي وحقيقي في المستقبل.

 

 

 

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