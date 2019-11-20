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بنك مسقط يشارك في إنجاح ملتقى صور لأمن المرافق الحيوية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:31 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يشارك في إنجاح ملتقى صور لأمن المرافق الحيوية

مسقط – الرؤية

شارك بنك مسقط في ملتقى صور لأمن المرافق الحيوية، الذي تُنظِّمه الإدارة العامة للعمليات بشرطة عُمان السلطانية، بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية، وذلك في منتجع صور هوليداي تحت رعاية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وبحضور عدد من مسؤولي البنك والمتخصصين في إدارة الأمن والأمن التقني وعدد من مسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

وتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأمن بما في ذلك تحليل التهديدات، وتحسين أنظمة أمن وسلامة المباني في المرافق العامة، وتحديد المخاطر الأمنية وتأثيرها على هذه المرافق، وإدارة الأزمات في المرافق العامة، إلى جانب التحديات التي يواجهها حراس الأمن في المرافق العامة وكيفية إجراء عمليات التفتيش الأمني ​​والتخطيط لحالات الطوارئ بشكل صحيح.

وضمن فعاليات الملتقى تم تنظيم معرض مصاحب بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الأمن التقني.

وتأتي المشاركة الفعالة لبنك مسقط بالملتقى في إطار استراتيجيته لاستخدام أحدث التقنيات بهدف تعزيز الراحة المصرفية وسهولة الاستخدام مع تعزيز الأمن التقني لكل الزبائن، ويقدم بنك مسقط منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، لا سيما المدفوعات الإلكترونية والخدمات القائمة على الويب، بما يتماشى مع انتقال السلطنة نحو مجتمع خالٍ من النقد. ويشار إلى ترقية منصات البنك المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة إقبال الزبائن والجمهور على استخدام هذا النوع من الخدمات المصرفية.

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