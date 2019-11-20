استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدد من الولايات .. وتوقف الحركة المرورية على بعض الطرق

مسقط - الرؤية

نوهت شرطة عمان السلطانية إلى توقف الحركة المرورية على طريق (صحار – شناص) بسبب جريان وادي مسيال السدر (فلج القبائل)، وتوقف الحركة المرورية على طريق (البريمي – ينقل) بسبب جريان وادي الفياض ووادي حمد، وتوقف الحركة المرورية على طريق (صحم – الخابورة) بسبب جريان وادي خور الملح.

وأهابت الشرطة بالجميع توخي الحيطة والحذر نظراً لغزارة الأمطار الرعدية والمحتمل استمرار هطولها على محافظات السلطنة الشمالية خلال الساعات القادمة والتي تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد ونزول الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الموج على بحر عمان.

وفي السياق نفسه أوضحت الصور الجوية تواجد خلايا من السحب الركامية الماطرة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي تمتد تدريجياً خلال الساعات القادمة لتشمل محافظات جنوب الباطنة ومسقط والداخلية.