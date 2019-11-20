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أمطار متفاوتة الغزارة على المحافظات الشمالية للسلطنة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:53 م بتوقيت مسقط

أمطار متفاوتة الغزارة على المحافظات الشمالية للسلطنة

 

مسقط - العمانية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح استمرار تدفق وتكثف السحب الركامية مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة مسندم، وامتداد السحب الرعدية الماطرة وهطول أمطار بين المتوسطة و الغزيرة على أجزاء من محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة مع فرص امتدادها خلال الساعات القادمة لتشمل شمال وجنوب الباطنة والداخلية.

وقد شهدت عدة مناطق بمحافظة مسندم مثل (خصب - دبا - مدحاء - نيابة ليما) هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ودعت شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية.

 

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