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تحذيرات من ارتفاع موج البحر.. وتوقعات بأمطار غزيرة على معظم المحافظات

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:41 ص بتوقيت مسقط

تحذيرات من ارتفاع موج البحر.. وتوقعات بأمطار غزيرة على معظم المحافظات
أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إرتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان و سواحل محافظة مسندم تدريجيا من متوسط إلى هائج الموج (1.5-2.5)متر ابتداء من مساء اليوم الأربعاء و يوم غد الخميس. وتتأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي، يبشر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم والبريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والوسطى وظفار، مع انخفاض ملخوظ في درجات الحرارة. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

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