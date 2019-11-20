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فلت العيار

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

فلت العيار

 

محمد ربيع محمد| مصر

 

فلت العيار

ولا عدش غير فكّ القلوع

تیار هوا يفرد ف طيّات الشراع

قوم عبّي صدرك .......

ثاني أكسيد المراره والانكسار

أما بزفيرك عبي جوّك أكسجين

للأرض وقلوب الصغار

شبابيك بلادنا المفتوحين

ع البحري

معدش فاضل

إلا نكتب ع الشاشات

لابدّ من سن البلوغ

الرقص مشروعنا الجديد

لوصول عقولنا للمجرات البعيده

السير على سطح القمر

معدش فارق

والمهم انك تعوم

وتعّدي بحر المعمعه

من غير ما تتبلّ الهدوم

لا عصاك دي كانت معجزه

هتشق بيها البحر يصبح

ألف سكه للنجاه

ولا كنت حتى بقلب میّت تملکه

بایع بإيدك دنيتك

زاهد بروحك ف الحياه

فلت العيار

اليد ليه متشبّکه ف نجمة داود

مع قلب نابض للهلال

رغم أن بينهم سلك شايك

شرخ فاصل من سنين

الصوره واضحه

لأمه بتفكّ الجدار

طوبه ورا طوبه

كانت بتخلع نفسها

من ستر بيتها للخلا

داخل كواليس المكان

رمضان کریم

ومسحراتي الأنس دایر ع البيوت

الخيمه على ضوء الشموع

والفجر غایب من زمان

( إصحی یا نایم

وحد الدايم

وحد الرزاق )

القدس صايمه من تمانية وأربعين

رغم المدافع والدانات

ليل أو نهار

لا اتمد إيدها في سحور

ولا حتى سمعت من ضجيج الغدر

مدفع للفطار

هاتفُكّ ريقها بكام شهید

والتمر منقوع صبر خام

خبزك مُحسَّن بالبارود

معجون بدم الأبرياء

أبيض كأنّه الثلج

داخل قلبه نار

مش محتاجين

للمرضى أبداً أنسولين

سُکَّرنا وافي بالمرار

أما اللي باقي من الضحيّه

حته بايته من عامود سين الكرامه

والحمام مدبوح وطازه

تم قنصه باید غبيه

في الليالي الفسفوريه

وإن صوانى الحلو غابت

غزه أطعم ....

 

فاتحه للغرب الشهيّه

نفسى أكون لك

وادخلك وارفع أذانك

وانوى فى حجرك واصلى

نبض قلبك

جوَّه قلب الروح وصل لي

رحت أولّى

فارد الخطوه حزين

أنا كنت هارب ليك وسارق

من حنينك شيء يغنى على الحياه

يوم قالوا إن الولْد عاشق

قلت ميّت فى هواها

نفسى حتى اللحد يبقى فى ثراها

أما أهيم والشوق ياخدني

ألقى حد الخوف ف وشي

وانتي واقفه بتناديني

مد إيدك

ياللا عدّي

وخد بإيدي

عبّى قلبك صدق ......

واكتب من جديد

دي نجمة الشرّ اللي دایره

في الفضا من غير مكان

ولما حطّت ع القمر

فلت العيار

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