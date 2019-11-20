فلنحكِ قليلا عن الحب

د. رحاب الكيلاني | جامعة زايد - الإمارات

الحب: ليس الحديث عنه بالسهل، صراحة، مع كل المصنفات العربية والعالمية عنه، مع كل تراث الإنسانية الشارح له، كلام الشعراء، وحديث الفلاسفة وتفسير العلماء، وما زال الحب صعباً. إن الكلمات تخذلني، ما هو الحب وهل هو حقيقي أم زائف؟ أهو عاطفة جياشة تعطل العقل؟! أم أنه تفكير سعيد يحرك المشاعر؟ هل صحيح أنه لا يأتي إلا مرة واحدة في الحياة، لذلك لا يجب التفريط به، أم أن الحياة سخية وما على الإنسان سوى فتح قلبه والاستعداد لاستقبال هدية الكون في لحظة مباغتة؟

يقول المحبون إنه يفسر كل شيء ولا يمكن تفسيره، إنه موت صغير عند الشيخ ابن عربي، إنه كالزمن لا ينقسم ولا يتجزأ، كما يرى جبران خليل جبران، هو تجديد للنفس عند مصطفى صادق الرافعي، هو اتصال بين النفوس في عالمها العلوي عند ابن حزم الأندلسي، هو وجع لا يهدأ. الحياة بلا حب أسهل لكنها تصبح بلا معنى عند تولستوي، وإن انعدم صارت الدنيا جحيماً عند دوستويفسكي. كل ذاك وهو حاضر بغيابه، مترفع بسطوته، لا يدري فعله بالمحبين.

الحب صعب لكن اختيار طريقه أسهل.