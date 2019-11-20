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نيابة عن جلالته.. السيد أسعد يودع سفير السنغال

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

نيابة عن جلالته.. السيد أسعد يودع سفير السنغال

 

مسقط- العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- استقبل صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والمُمثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سُّموه صباح أمس سعادة السفير إبراهيم دياخاتي سفير جمهورية السنغال المعتمد لدى السلطنة للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السُّلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني مما سهل له أداء مهامه وعن تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وعبر صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في خدمة العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق وللشعب السنغالي الصديق كل التقدم والازدهار.

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