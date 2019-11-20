جلالة السلطان يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بالعيد الوطني الـ49 المجيد من قادة الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات

مسقط - العمانية

تلقَّى حَضْرَة صَاحِب الجَلَالة السُّلطان قابُوس بن سَعِيد المُعظَّم -حفظه الله ورعاه- مزيدًا من برقيات التهاني؛ بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد، من عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومن أولياء العهد ورؤساء الحكومات.

وتلقى جلالته برقيات تهانٍ من كلٍّ من: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي بجمهورية السودان، وفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة السلطان حاجي حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، وفخامة اﻟﺮﺋﻴﺲ الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وفخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرزيوييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، وفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، وجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث، وجلالة الملك ماها فاجيرا لونجكورن ملك تايلند، وجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، وجلالة الملك وليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، وجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، وفخامة الرئيس مايكل دانييل هيجينز رئيس إيرلند، وفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، وفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وفخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، وفخامة الدكتور أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وفخامة الرئيس ميثريبالا سيريسنا رئيس جمهورية سريلانكا

الديمقراطية الاشتراكية، وفخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وفخامة الرئيس أولي مورير رئيس الاتحاد السويسري، وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وفخامة الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس الدكتور يانوش أدير رئيس المجر، وفخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد إمارة أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم إمارة عجمان، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، ودولة عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، ودولة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية، ودولة برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند، ودولة فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

كما تلقّى جلالته -أيدّه الله- برقيات التهنئة بهذه المناسبة المجيدة من كبار المسؤولين الدوليين، ومن أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين ومن قادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى، ومن المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء، والسفراء العُمانيين، ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة وممثلي المنظمات والهيئات الدولية ومن شيوخ وأعيان البلاد ومن المواطنين. أعربوا فيها عن تهانيهم القلبية لجلالة السلطان المعظم بهذه الذكرى المجيدة، وعاطر تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، مقرونة بالدعاء إلى المولى القدير أن يحفظ جلالته ويمد في عمره ويعيد عليه المناسبات السعيدة بالخير واليُمن والبركة، وعلى الشعب العماني محققا المزيد من آماله وتطلعاته في ظل قيادة جلالته الحكيمة. هذا وقد ردَّ جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على المهنئين لجلالته بهذه المناسبة المجيدة، معربًا لهم عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من تهانٍ خالصة وتمنيات طيبة ومشاعر نبيلة، داعيًا الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية، وأن يعيد المناسبات السعيدة عليهم وقد تحقق لهم ولكافة الشعوب ما تصبو إليه من الرقي والنماء والرخاء.. وكل عام والجميع بخير وسرور.