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بن علوي يستعرض التعاون القائم بين السلطنة وبولندا

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يستعرض التعاون القائم بين السلطنة وبولندا

 

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أمس، سعادة ماتسي لانج نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي البولندي، الذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة حاليًا.

وتمَّ خلال المقابلة بحث علاقات التعاون القائمة في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، ومن الجانب البولندي برزيميسواف بوياك رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البولندية، وسعادة يان ستانيسلاف بوري السفير البولندي المعتمد غير المقيم لدى السلطنة.

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