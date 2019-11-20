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نائب رئيس "الدولة" يستقبل نائب وزير الخارجية البولندي

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

نائب رئيس "الدولة" يستقبل نائب وزير الخارجية البولندي

مسقط - الرؤية

استقبلَ المكرَّم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بمقر المجلس، الوفدَ البولنديَّ الذي يزور السلطنة حاليا، برئاسة سعادة ماتسي لانج نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي.

ورحَّب المكرم نائب رئيس المجلس -في مستهل المقابلة- بالوفد، منوها بالعلاقات القائمة بين السلطنة وجمهورية بولندا، والآفاق المستقبلية لتطويرها، خاصة في مجال التعليم، مؤكدا دور الزيارات المتبادلة في تنمية علاقات التعاون وتوسيع مجالاته. وأشار إلى أن زيارة الوفد تتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد، لافتا إلى أن السلطنة تمكنت -وعلى مدى تسعة وأربعين عاما من النهضة المباركة- بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- من تحقيق إنجازات مرموقة على الصعيدين الداخلي والخارجي، تتمثل في التطور التنموي الذي شمل كافة أرجاء السلطنة، وإقامة علاقات متوازنة مع دول العالم تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، إضافة للسعي إلى تحقيق أمن واستقرار المنطقة، والحرص على الإسهام في استتباب السلم العالمي. وقدَّم نائب رئيس مجلس الدولة نبذة عن المجلس ودوره في العمل الوطني.

من جانبه، نوَّه سعادة ماتسي لانج نائب وزير الخارجية البولندي للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي، بأجواء الأمن والاستقرار التي تتمتع بها السلطنة، وما تشهده من نهضة تنموية شاملة، مبرزا حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع السلطنة لتشمل جميع المجالات. وشاهد الوفد فيلما وثائقيا عن المجلس، كما قام بجولة على مرافقه المختلفة.

ويضمُّ الوفد سعادة برزيميسواف بويك رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البولندية، وسعادة يان ستاتيسلاف يوري السفير فوق العادة ومفوض جمهورية بولندا لدى السلطنة، وستيفان هينوفينش مساعد نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي.

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