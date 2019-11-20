مكتب مجلس الدولة يستعرض توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة

مسقط - الرؤية

عَقَد مكتبُ مجلس الدولة، أمس، اجتماعَه الأوَّل لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وقال مَعَالي الدُّكتور رئيس المجلس إنَّ هذا الاجتماع ينعقد في غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والذي تقترن ذكراه بالإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض عمان الطاهرة في العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مُهنِّئا معاليه المكرمين بانتخابهم أعضاء في مكتب المجلس، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم.

واستعرضَ المكتب توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس، وفقًا لتخصُّصهم وخبرتهم ورغباتهم، كما ناقش عددا من المقترحات؛ منها: مقترح حول استحداث لجنة للموارد البشرية، أو إضافة اختصاص يُعنى بذلك إلى اللجنة الاقتصادية، ومقترح حول إنشاء لجنة جديدة بمسمى "لجنة التكنولوجيا"، إضافة لمناقشة استكمال المقترحات المؤجلة من الفترة السادسة للمجلس. وقد قرر المكتب إحالتها لجلسة العامة للمجلس المقررة اليوم الأربعاء. وحدد مكتب المجلس -خلال الاجتماع- بنودَ جدول أعمال الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، كما تطرق لتقييم الجلسة الأولى التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي.

وفي ختام الاجتماع، ناقش مكتب المجلس ما استجد على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.