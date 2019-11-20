اليوم.. مجلس الدولة يناقش استحداث لجنتي "الموارد البشرية" و"التكنولوجيا"

مسقط - الرؤية

يعقدُ مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.

ويناقشُ المجلس -خلال الجلسة- مقترحًا حول استحداث لجنة للموارد البشرية، أو إضافة اختصاص يُعنى بذلك إلى اللجنة الاقتصادية ، ومقترحًا حول استحداث لجنة جديدة بمسمَّى "لجنة التكنولوجيا". ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا اعتماد إحالة الموضوعات المؤجلة من الفترة السادسة إلى اللجان المختصة بها؛ تمهيداً لاستكمال دراستها، إضافة إلى اعتماد محضر الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.