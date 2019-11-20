"مازيراتي" تستعد للكشف عن السيارة "جران توريزمو زيدا"

مسقط - الرؤية

تستعد "مازيراتي" للكشف عن سيارتها المميزة "جران توريزمو زيدا" GranTurismo Zéda التي تختتم بها إنتاج طرازات سلسلة "جران توريزمو" الشهيرة، وتبدأ معها فصلاً جديداً من فصول حكايتها الثرية. ويتزامن إطلاق السيارة الجديدة مع إعلان العلامة إضافة مزيد من الإبداعات إلى سلسلة إنتاجاتها؛ حيث تبدأ عمليات التحديث في مصنع العلامة "فيالي تشيرو مينوتي" في مدينة مودينا الإيطالية، ضمن إطار خطتها المبتكرة لإنتاج السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية.

ويتميز الطراز الفريد بهيكله الخارجي وظلال لونية تجمع بين الطابعين العصري والرياضي، مصمم من قبل مركز "مازيراتي سنترو ستيل"، ويمثل انطلاق حقبة جديدة في مسيرة العلامة من خلال الألوان والمواد الفريدة المستخدمة؛ مما يجعل من "جران توريزمو زيدا" الجسر الذي يربط بين ماضي وحاضر ومستقبل العلامة التجارية.

ولدى مراقبة الطراز الجديد من الجزء الخلف وصولاً إلى الأمامي، يتغير منظر سطح هيكله الخارجي ويصبح أكثر ثراء وتنوعاً بالتفاصيل، حيث ينتقل من اللمسات اللماعة إلى حدٍ ما إلى تأثير مستوحى من "المعادن" المصقولة.

ويعود الجزء الأوسط ليتغير مرة أخرى، ويصبح أكثر قتامة متحولاً إلى اللون الأزرق الخاص بـ "مازيراتي" والذي سرعان ما يتغير بدوره ليتخذ طابعاً أكثر حيوية وحركة ولمعاناً، فيبدو وكأنّه مرآة عاكسة. وينم التأثير النهائي العام عن البراعة الحرفية الواضحة من خلال الاستخدام المتقن والمتناسق للتأثيرات شديدة التباين. وتعود العلامة بالزمن إلى الوراء من خلال المهارات اليدوية المستخدمة إلى جانب التقنيات المتطورة والأساليب الحديثة التي سرعان ما تتطور لتتخذ طابعاً عصرياً.

ويمثل انتهاء إنتاج طرازات "جران توريزمو" و"جران كابريو" من "مازيراتي"، انطلاقة جديدة لمصنع العلامة في مدينة مودينا. وقد بدأ العمل مؤخرا لتحديث خط الإنتاج في ضوء عملية تجديد شاملة ستشهد تكريس المصنع لإبداع طراز رياضي خارق التصميم لسيارة فائقة الأداء تمتاز بأحدث التقنيات، والتي من المقرر طرحها في 2020.