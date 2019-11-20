عروض طلابية وتكريم للمجيدين في احتفال جامعة مسقط بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

مسقط - الرؤية

احتفلت جامعة مسقط بالعيد الوطني الـ 49 المجيد في مقر الجامعة بولاية بوشر بحضور البروفيسورة يسرى بنت علي المزوغي رئيسة الجامعة وبمشاركة فريق الإدارة العليا والكادر الأكاديمي والطلبة وعدد من المدعوين.

واستهلت البروفيسورة يسرى المزوغي رئيسة الجامعة برنامج الحفل بكلمة رحبت فيها بالجميع وثمنت مشاركتهم في احتفالية العيد الوطني المجيد مؤكدة أنّ احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد تحيي ذكرى يوم تاريخي تشهد له المنجزات الماثلة في مختلف ربوع السلطنة، ومن دواعي الفخر والاعتزاز أن تكون جامعة مسقط واحدة من هذه الإنجازات الرائدة تضاف إلى رصيد قطاعات الدولة المشرف.

ودعت رئيسة الجامعة الطلبة الدارسين والباحثين إلى التنافس الصادق والمثابرة الشريفة والانتفاع بكل ما هو متاح لهم في جامعة مسقط وما تتمتع به من مرافق عصرية وخدمات تعليمية حديثة ليتحقق لهم على طريق الخير كل ما يصبون إليه وبناء مستقبل أكثر ازدهارا واشراقا لعمان وأهلها.

واشتمل برنامج الحفل على عدد من الأنشطة والفقرات قدمها طلاب الجامعة، ومن بينها مسرحية نالت استحسان الحضور. وأقيمت مسابقة ثقافية تفاعل معها الجميع، كما تضمن الحفل عرضا مرئيا من إعداد وتقديم فريق يسر التطوعي حول مسيرة الفريق من تأسيسه. وتخلل حفل العيد الوطني عرض مميز لطلبة الهندسة الكيمائية لإبراز المهارات الكيميائية التي جرى تصميمها خصيصا لهذه المناسبة، وجرى على هامش الاحتفال بالعيد تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي. وفي الختام وقع الحضور عريضة خاصة بمناسبة العيد الوطني امتزجت بالمشاعر والدعوات الصادقة لعاهل البلاد المفدى.