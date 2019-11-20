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جائزة السلطان قابوس لصون البيئة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

جائزة السلطان قابوس لصون البيئة

 

يأتي الإعلان عن اسم الفائز بجائزة اليونسكو- السلطان قابوس لصون البيئة، ترجمة للجهود السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، ليس فقط على المستوى الوطني داخل السلطنة، بل على الصعيد العالمي.

ولقد منحت الجائزة لعام 2019 إلى صندوق أشوكا للأبحاث في مجال الإيكولوجيا والبيئة (ATREE) بجمهورية الهند بناءً على توصية لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، بفضل ما بذله الصندوق من جهود في صون البيئة على المستوى الاجتماعي وتنوع أنشطتها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتعزيز سبل العيش المستدامة عبر إنجاز مجموعة واسعة من الأعمال البيئية تشمل النظم الإيكولوجية في عدد من المواقع.

إن جائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة تمثل أحد أوجه القوى الناعمة لعمان، حيث تسهم هذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب الجلالة في ترسيخ الصورة الحضارية المشرقة للسلطنة كدولة داعمة لجهود حماية وصون البيئة.

 

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