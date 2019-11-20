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سجال بين "فيديكس" و"نيويورك تايمز" حول "صفر ضرائب"

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:03 ص بتوقيت مسقط

سجال بين "فيديكس" و"نيويورك تايمز" حول "صفر ضرائب"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

هاجم فريد سميث الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس للشحن، صحيفة نيويورك تايمز بسبب نشرها موضوعا حول ضرائب شركته.

ونشرت الصحيفة تحقيقا على صدر صفحتها الأولى بعنوان "كيف خفضت فيديكس فاتورتها الضريبية إلى صفر دولار"، حيث قالت إن عمل فيديكس لصالح التخفيض الضريبي على الشركات لعام 2017 سمح للشركة بإلغاء الضرائب الفيدرالية لديها للسنة المقبلة. وقالت الصحيفة إن التخفيض الضريبي لم يؤد إلى زيادة الاستثمار من قبل فيديكس أو الشركات بشكل عام؛ حيث تعهد سميث والمدافعون الآخرون عن مشروع القانون الضريبي بحدوث ذلك إذا تمت الموافقة عليه.

وأصدر سميث بيانًا وصف فيه التحقيق بأنه "مشوه وغير صحيح من الناحية الواقعية"، على الرغم من أنه لم يوضح بالتفصيل ما هو غير دقيق في التحقيق. وأبلغت فيديكس عن أن إجمالي ضرائب الدخل لديها بلغ 1.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مايو 2017، ولكن كان لديها فاتورة ضريبة دخل سلبية أو ائتمان بقيمة 219 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مايو 2018.

وكان رد فعل سميث فريدًا من نوعه، فقد تحدى صحيفة نيويورك تايمز والصحفي الذي كتب التحقيق في نقاش عام في العاصمة واشنطن بحضور نائب رئيس شركة فيديكس للضرائب، وقال "ينبغي أن يكون محور النقاش هو السياسة الضريبية الفيدرالية والفوائد المجتمعية النسبية لاستثمارات الأعمال والمنافع الهائلة المقصودة لاقتصاد الولايات المتحدة، ولاسيما أصحاب الأجور من الطبقة الدنيا والمتوسطة".

وقال المتحدث باسم الصحيفة دانييل رودايزها: "لا تفند استجابة فيديكس حقيقة واحدة في التحقيق المنشور، نحن واثقون من دقة تقاريرنا". وأضاف "من الواضح أن دعوة فيديكس هي حيلة لتشتيت الانتباه عن نتائج التحقيق".

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