مسيرات ولاء وعرفان لجلالة السلطان مع تواصل الاحتفالات بالعيد الوطني الـ49 المجيد

الولايات- العمانية

شهدت الولايات تواصل الاحتفالات بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، حيث أقام سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بحضور أعضاء المجلس البلدي ومديري المؤسسات الحكومية والقادة العسكريين وشيوخ وأعيان ومواطني الولاية.

وقال سعادته إننا نعيش غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ حيث تتجلى الفرحة العارمة على جميع المواطنين بولاية إبراء، وقد جسّد المواطنون ملاحم رائعة تعبيرًا عن فرحتهم بالمناسبة مجددين العهد والولاء لباني النهضة المباركة ومثمّنين كافة الإنجازات التي تحققت بمختلف القطاعات التنموية في قرى الولاية التي حققت الاستقرار للمواطن والمقيم من خلال تمتعه بالخدمات التنموية التي وفرت حياة مستقرة آمنة.

وفي ولاية منح، أقيم حفل استقبال للمواطنين بمكتب والي منح بمحافظة الداخلية وكان في استقبالهم الشيخ محمد بن علي بن خالد آل حمودة نائب والي منح.

وفي جعلان بني بو علي، أقام مكتب الوالي حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد، واستقبل سعادة الشيخ محسن بن حمد المسكري والي جعلان بني بو علي عددا من المسؤولين وشيوخ ورشداء وأعيان الولاية الذين قدموا التهنئة بهذه المناسبة الوطنية لباني نهضة عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

كما احتفل أهالي نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد من خلال تقديم فقرات متنوعة من الفنون العمانية المغناة، وذلك تحت رعاية الشيخ خليفة بن صالح البوسعيدي نائب والي جعلان بني بو علي بنيابة الأشخرة.

وعبر الأهالي عن مشاعر الولاء والوفاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي أرسى دعائم النهضة العمانية في شتى المجالات؛ حيث نالت نيابة الأشخرة نصيبها من المنجزات والمشاريع التنموية الحديثة.

ونظم أهالي ولاية وادي بني خالد مسيرة شكر وعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وأقام سعادة الشيخ حمد بن راشد المقبالي والي أدم مساء أمس بمكتب الوالي حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.