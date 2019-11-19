"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2020

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020م والمحال من الحكومة، واستعرضت خطة عملها لدراسة ومناقشة المشروع من مختلف الجوانب. جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والمالية بالشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وسوف تشمل الخطة استضافة العديد من المعنيين والمختصين من الحكومة لاستيضاح ما ورد في المشروع من موضوعات وبنود والنظر في الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية وأسس احتساب تقديراتها، واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروع الميزانية للعام 2020.