تواصل التمرين العماني الفرنسي "محارب الجبل 3"

مسقط- الرؤية

يواصل المشاركون في التمرين العماني الفرنسي "محارب الجبل 3" تنفيذ فعاليات التمرين بمدينة سواسون بالجمهورية الفرنسية، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وقامت وحدات الجيش السلطاني العماني المشاركة في التمرين بنفيذ العديد من العمليات المتعلقة بتطهير المدن حسب فرضيات التمرين المخططة لتتواكب ومتطلبات العمليات في المناطق المأهولة بالسكان، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين في التعامل مع الأحداث التي تتسم بالتغير المستمر الذي يشهده واقع هذا النوع من العمليات العسكرية في الوقت الحاضر. وتأتي مشاركة الجيش السلطاني العماني في التمرين العماني الفرنسي المشترك "محارب الجبل 3" لتبادل الخبرات ومواكبة كل ماهو جديد في الجوانب العملياتية في الحروب الحديثة.