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"حقوق الإنسان" تحتفل بالعيد الوطني المجيد

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:33 م بتوقيت مسقط

"حقوق الإنسان" تحتفل بالعيد الوطني المجيد

 

مسقط- الرؤية

أقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان احتفالا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك برعاية المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة، وبحضور أمينها العام، وعدد من أعضائها، وكادرها الوظيفي؛ وذلك في مبنى اللجنة. وتضمن الحفل عددًا من الفقرات التي عبَّر الأعضاء والمُوظفون من خلالها عن ابتهاجهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعين الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الوطن العزيز بمزيد من الرخاء والأمن والسلام.

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