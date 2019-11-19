الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

أولى المشاورات السياسية بين السلطنة وبولندا تناقش تعزيز العلاقات

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

أولى المشاورات السياسية بين السلطنة وبولندا تناقش تعزيز العلاقات

 

مسقط- العمانية

عقدت السلطنة وجمهورية بولندا بمقر وزارة الخارجية أمس جلسة مشاوراتهما السياسية الأولى، وترأس جانب السلطنة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية فيما ترأس الجانب البولندي سعادة ماتسي لانج نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي.

وتم خلال الجلسة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة والجهود المبذولة لحلها بالطرق السلمية. حضر الجلسة سعادة السفير الشيخ يحيى بن عبدالله آل فنه رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالوزارة وحضرها من الجانب البولندي سعادة برزيميسواف بوياك رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البولندية وسعادة يان ستانيسلاف بوري السفير البولندي المعتمد غير المقيم لدى السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 نوفمبر 2015

المشاورات السياسية بين السلطنة واليابان تركز على تطوير العلاقات الثنائية

المزيد

14 ديسمبر 2016

انطلاق المشاورات السياسية بين السلطنة وتونس لتطوير العلاقات الثنائية

المزيد

09 أبريل 2015

المشاورات السياسية بين السلطنة وباكستان تبحث تطوير العلاقات الثنائية

المزيد

11 يوليو 2018

جولة المشاورات السياسية تستعرض مسيرة العلاقات العمانية الروسية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فوز صندوق أشوكا الهندي بجائزة "اليونسكو- السلطان قابوس لصون البيئة".. وتسليم الجائزة في حفل ببودابست اليوم

المحليات - أخبار

المستشفى السلطاني ينجح في إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي للقلب عن طريق القسطرة التداخلية

المحليات - أخبار

السفير البحريني: الرؤية الثاقبة لجلالة السلطان وضعت عمان في مصاف الدول المتقدمة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«العمانية لحقوق الإنسان».. منبر وطني فاعل لدعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان

المحليات - أخبار

"النقل".. مساعٍ متواصلة لتوسيع شبكة الطرق وتطوير منظومة الموانئ لتعزيز التنويع الاقتصادي

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة