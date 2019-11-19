أولى المشاورات السياسية بين السلطنة وبولندا تناقش تعزيز العلاقات

مسقط- العمانية

عقدت السلطنة وجمهورية بولندا بمقر وزارة الخارجية أمس جلسة مشاوراتهما السياسية الأولى، وترأس جانب السلطنة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية فيما ترأس الجانب البولندي سعادة ماتسي لانج نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي.

وتم خلال الجلسة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة والجهود المبذولة لحلها بالطرق السلمية. حضر الجلسة سعادة السفير الشيخ يحيى بن عبدالله آل فنه رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالوزارة وحضرها من الجانب البولندي سعادة برزيميسواف بوياك رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البولندية وسعادة يان ستانيسلاف بوري السفير البولندي المعتمد غير المقيم لدى السلطنة.