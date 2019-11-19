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بمشاركة أكثر من 100 خيل

فنون شعبية عمانية في احتفال ميدان الأصايل للفروسية بالعيد الوطني الـ49

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

فنون شعبية عمانية في احتفال ميدان الأصايل للفروسية بالعيد الوطني الـ49

 

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ إدارة الأصايل للفروسية بولاية جعلان بني بوعلي مهرجان عرضة الخيل والفنون الشعبية، تحت رعاية الشيخ سعود بن حمد بن محمد آل حمودة مدير عام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية؛ وذلك ابتهاجاً بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وإحياءً للتراث العماني التليد.

وحظي المهرجان بمشاركةٍ واسعة لأكثر من مائة فارس من مختلف الولايات؛ حيث تناغمت مشاركة فرق الفنون الشعبية على وقع حافر الخيول العربية الأصيلة، وتنوعت فقرات المهرجان حيث اشتمل على عرضةٍ للخيل والفنون الشعبية العمانية وإلقاء القصائد الشعرية واستعراض مهارات وفنون الفروسية المختلفة.

وشاركت في هذه الاحتفالية الوطنية عدد من فرق الفنون الشعبية المغناة؛ منها: فرقة جعلان بني بوعلي للفنون الشعبية كانت حاضرة ومتميزة في المهرجان من خلال تقديم استعراض شيق لفن الرزحة؛ حيث تناغمت إيقاعات الكاسر والرحماني مع الأبيات الشعرية الوطنية في فن القصافي الذي تتميز به ولاية جعلان بني بوعلي.

وشاركت فرقة صوت النهام للفنون الشعبية بتقديم عرض رائع لفن الشوباني أو ما يسمى بالمديما، الذي ينسجم من خلاله أصوات البحارة مع صوت القربة والمسيندو مع الكاسر والرحماني، كما قدمت فرقة شباب نجوم جعلان استعراضاً جميلاً لفن شعبي مطور من الفنون الفلكلورية العمانية المغناة. كما تضمنت فقرات المهرجان فنون الفروسية المختلفة؛ حيث قدم فرسان الخيل لوحات تراثية فنية جميلة عبروا من خلالها عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على نفس كل عماني، حيث قدموا عرضاً لهمبل الخيل ورددوا أبياتا شعرية وطنية.

من جانبه، قدم الشيخ سعود بن حمد آل حمودة راعي الحفل، التهنئة الخالصة لعمان وجلالة السلطان بهذه المناسبة الوطنية الغالية على نفس كل عماني، وشكره وتقديره إلى القائمين على إدارة الأصايل للفروسية الذين نظموا وأظهروا هذا المهرجان المتكامل بالمظهر الجميل واللائق .

أما عبدالله بن سيف السنيدي رئيس إدارة الأصايل للفروسية، فاستهل حديثه بالتهنئة للمقام السامي -حفظه الله ورعاه- وإلى الشعب العماني بمناسبة العيد الوطني الخالد، ثم عرج على أن ولاية جعلان بني بوعلي تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية على نفس كل عماني من خلال إقامة مهرجان عرضة الخيل والفنون الشعبية الذي جسد الحب والولاء والعرفان لعمان وفارسها الأول جلالة السلطان. وفي نهاية حديثه، شكر الداعمين والمشاركين في المهرجان.

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