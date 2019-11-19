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تجنبا لعمليات القلب المفتوح

المستشفى السلطاني ينجح في إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي للقلب عن طريق القسطرة التداخلية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:19 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - مسقط

 

نظّم المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني ولأوّل مرة في السلطنة حلقة عمل خاصة بإجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي للقلب عن طريق القسطرة التداخلية كبديل عن عمليات القلب المفتوح التقليدية للمرضى الذين لديهم مخاطر جراحية عالية، وذلك مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وتكللت العمليات التي أجريت لأربعة مرضى كانوا يعانون من ارتجاع الصمام الميترالي الشديد والمزمن بالنجاح، ولم يكن هؤلاء المرضى مرشحين لإجراء عمليات إصلاح أو استبدال الصمام الميترالي التقليدية عن طريق عملية القلب المفتوح بسبب ارتفاع نسبة الخطر لديهم، ولذلك تمت عملية إجراء الإصلاح لديهم عن طريق القسطرة التداخلية بنجاح.

وتمكّن الطاقم الطبي المؤلف من أطباء القلب والتخدير بالإضافة للفنيين والممرضين من تركيب مشبك الصمام الميترالي الذي تم إدخاله من خلال الوريد الفخذي.

ويجنّب هذا الإجراء عمليات فتح الصدر أو إيقاف القلب مما يسرع من عملية التماثل للشفاء ويقلص الوقت المستلزم لإعادة التأهيل مقارنة بعمليات القلب المفتوح التقليدية.

 

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