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لوضع متطلبات نظم المعلومات

اجتماع مشترك بين الإقليمين لشرق المتوسط وأفريقيا لتعزيز إدارة الطوارئ

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

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كلمة رئيسة المنظمة

 

 

مسقط – الرؤية

تصوير/ عبد الفتاح الغافري

 

بدأت صباح أمس الثلاثاء، أعمال الاجتماع المشترك بين الإقليمين لشرق المتوسط وإفريقيا لتعزيز عمليات الطوارئ، ووضع متطلبات نظم المعلومات لمراكز عمليات طوارئ الصحة العامة، والذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العاليمة لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا على مدار ثلاثة أيام متتالية، بفندق انتركونتيننتال القرم.

رعى جلسة الافتتاح سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل الوزارة للشؤون الصحية، وبحضور سعادة الدكتور أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، بمشاركة عدد من ممثلي وزارة الصحة وممثلين من وزارة الزراعة والثروة السمكية المختصين في الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وممثلين من مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة من دول أقاليم شرق البحر المتوسط وإقليم أفريقيا، بالإضافة إلى خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية (جنيف) والمكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط والمكتب الأقليمي في أفريقيا.

 

وألقت سعادة الدكتورة أكجمال ماجتيموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة كلمة نيابة عن سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أشارت فيها بأن مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة تشكل نقطة تحول في إدارة الطوارئ الصحية، حيثُ تسهل من إدارة الحالات الطارئة لجميع الأخطار الناتجة من تفشي الأمراض، أو الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.

وأضافت الدكتورة أكجمال ماجتيموفا، أنّ منظمة الصحة العالمية تقود القطاع الصحي عالمياً لاتخاذ مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة منصة لإدارة حالات الطوارئ الصحية، علماً أنّ المنظمة قد نشرت خلال السنوات الماضية ثلاثة وثائق مرجعية ذات أهمية بالغة تلخص فيها ميزات ومهام هذه المراكز بالإضافة إلى وصف المعايير وكيفية تطوير هذه المراكز على المستوى الوطني.

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