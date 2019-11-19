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زيادة أعداد الكتب المنشورة 13%

1443 جامعا و13997 مسجدا بالسلطنة.. و95282 شخصا حضروا 157 عرضا مسرحيا

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

1443 جامعا و13997 مسجدا بالسلطنة.. و95282 شخصا حضروا 157 عرضا مسرحيا

 

 

مسقط- الرؤية

بلغ عدد الجوامع بالسلطنة خلال عام 2018م نحو ألف و443 جامعاً فيما بلغت أعداد المساجد 13 ألفاً و997 مسجدا وعدد مصليات العيد 767 مصلياً، وفق ما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقالت نشرة إحصاءات الثقافة، إن عدد مدارس القرآن الكريم بلغ 884 مدرسة تضم 29 ألفاً و13 طالباً وألفاً و150 معلمًا. وبلغ عدد الحجاج من السلطنة خلال العام الماضي 14 ألفا و262 حاجا، شكل النساء منهم حوالي 48%، في حين بلغ عدد الكوادر الدينية بالسلطنة 4 آلاف و737 كادرا دينيا موزعين بين وعاظ ومرشدين دينيين وأئمة وخطباء وموجهين دينيين في حين بلغت نسبة الإناث بين الكوادر الدينية حوالي 21%.

وتشير نشرة إحصاءات الثقافة إلى أنَّ عدد القلاع والحصون ذات الطابع السياحي بلغ 51 قلعة وحصنا في حين بلغ إجمالي الزوار 366 ألفا و348 زائرا، وارتفع إجمالي عدد زوار المتاحف بالسلطنة البالغ عددها 12 متحفا خلال العام 2018 بنسبة 1.3% ليبلغ 367 ألفا و622 زائرا. وبينت النشرة إنَّ إجمالي عدد الحرفيين العمانيين بلغ 21 ألفا و557 حرفيا، 88% تقريباً من النساء.

وفيما يخص المحميات تظهر الإحصائيات أن عدد المحميات بلغ 22 محمية وتتوزع بين 3 أنواع من المحميات، محمية نباتية وأخرى حيوانية ومحمية نباتية وحيوانية، يعمل بهذه المحميات 209 أشخاص وبلغ عدد زوارها 305 آلاف و405 زوار بارتفاع 25% عن العام السابق.

وارتفع عدد العروض المسرحية بنسبة 18.9% لتبلغ 157 عرضا توزعت على 13 مسرحا وحضرها 95 ألفا و282 متفرجا بانخفاض نسبته 35.5% في أعداد الحضور عن العام الماضي. كما ارتفع عدد اللوحات والرسومات المعروضة بنسبة 0.5% لتصل إلى 955 لوحة كما ارتفع كذلك عدد الزوار بنسبة 0.1% ليبلغ 15 ألفًا و760 زائرا وبلغ عدد الفنانين العمانيين 975 فناناً في حين بلغ عدد الفنانين الوافدين 68 فنانا.

ووصلت أعداد الكتب المنشورة خلال عام 2018 بنسبة 13% لتبلغ 929 كتابا استحوذت كتب التربية على 37% منها.

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