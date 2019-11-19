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موظفو مجمع إبراء الصحي يحتفلون بالعيد الوطني

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

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إبراء - علي برياء

احتفل موظفو مجمع إبراء الصحي بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وبمشاركة الشيخ سعود بن سيف المعولي نائب والي إبراء ومدير عام مساعد محافظة شمال الشرقية سعود بن عامر النظيري وعدد من طلبة وطالبات كلية عمان للعلوم الصحية فرع شمال الشرقية وأهالي الولاية.

بدأت المسيرة من أمام مجمع إبراء الصحي بسفالة إبراء وامتداداً على الطريق الداخلي مرورا بسوق إبراء وصولاً إلى ساحة المجمع الصحي ورفع المشاركون في المسيرة أعلام السلطنة معبرين عن حب الوطن والولاء لجلالة السلطان وتناغمت خطوات المسيرة مع إيقاع الفنون التقليدية المغناة، كما تخللت المسيرة مشاركة مجموعة من الفرسان يمتطون جيادهم، قدموا لوحات فنية جميلة.

وعبَّر العاملون بالمجمع الصحي عن مشاعرهم تجاه الوطن والفرحة التي تعم أرجاءه، وتعزيزا للهوية الوطنية وغرس روح الانتماء الوطني وحث الأهالي على تعزيز الانتماء في نفوس أبنائهم والمحافظة على الممتلكات العامة.

 

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