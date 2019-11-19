تبادل 1400 سائح عبر مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس السياحي

مسقط - الرؤية

يشهد قطاع السفن السياحية بالسلطنة يومي الخميس والجمعة تكرار زيارة سفينة ماريلا ديسكفري للمرة الثالثة للسلطنة، للقيام بعملية تبادل ركاب خلال الموسم السياحي الجاري، في خطوة تدعم خطط وزارة السياحة للنهوض بالقطاع ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة، وتحويل موانئ السلطنة التي تستقبل زوار السفن السياحية إلى منصات انطلاق للجولات السياحية الإقليمية التي تقوم بها هذه السفن.

ويصل إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي وعلى مدى يومين متتاليين حوالي 700 سائح من المتعاقدين مع شركة ماريلا كروز العالمية والقادمين عبر رحلات جوية من مطارات جاتويك ومانشستر وبيرمنغهام بالمملكة المتحدة ليتوجهوا من المطار إلى ميناء السلطان قابوس السياحي للانطلاق في جولتهم السياحية إلى موانئ المنطقة عبر سفينة ماريلا ديسكفري، يقابلهم نزول 700 سائح أيضًا من نفس السفينة يتوجهون إلى مطار مسقط الدولي للمُغادرة عبر نفس الرحلات الجوية العائدة إلى المملكة المتحدة على أن تتكرر عملية تبادل الركاب في السنة القادمة في شهر أبريل2020م.

وقد شهد موسم 2018م/ 2019م بالتعاون مع شركة ماريلا كروز تبادل 1800 راكب عبر مطار مسقط واصطحابهم إلى السفينة التي تنتظرهم في الميناء والعكس بمغادرة الركاب من الميناء إلى المطار.

وتقوم وزارة السياحة بدور كبير في تنمية وتطوير هذا النمط من السياحة العالمية بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص والشركات العالمية المالكة والمشغلة لهذه السفن السياحية ووضع موانئ السلطنة كمحطة جاذبة ورئيسية لتوقف السفن السياحية العملاقة من خلال تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة ومرونة استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة، حيث يمثل سوق السفن السياحية ركيزة مهمة لنمو حركة السياحة ما من شأنه أن يساهم بفاعلية في تعظيم مردودها الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في زيادة الدخل وتنويع مصادره.

كما تعمل وزارة السياحة على استقطاب السفن السياحية العملاقة لزيارة موانئ السلطنة في إطار جهودها للترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة، والمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية التخصصية في قطاع السفن السياحية بهدف الاجتماع مع أصحاب القرار من الشركات المسيرة للسفن السياحية لمُناقشة خططهم الحالية والمستقبلية في تسيير برنامج رحلاتهم للمنطقة والسلطنة.

وقامت وزارة السياحة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وشركة مرافي وشركة مطارات عمان والعمانية للمناولة الأرضية من أجل ضمان نجاح هذه التجربة في تبادل عملية تغيير الركاب لسفينة ماريلا ديسكفري عبر مطار مسقط وميناء السلطان قابوس السياحي وذلك بعمل تسهيلات لركاب السفن السياحية عبر مطار مسقط وميناء السلطان قابوس السياحي بالإضافة إلى تعاون شركة ترافكو عمان بحكم أنها الوكيل السياحي للسفينة وأيضا تعاون شركة كيمجي كونها الوكيل الملاحي للسفينة والمختصة بالخدمات اللوجستية.

ويمنح تشغيل مثل هذه الخدمات بالتعاون بين ميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي شركات ومؤسسات القطاع السياحي العُماني والقطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بها كالملاحة والنقل والضيافة فرصة الاستفادة من زوار السفن السياحية وإعداد برامج وجولات سياحية مخصصة لهم، إضافة إلى تشجيع شركات السفن السياحية العالمية الأخرى للحذو حذوها واختيار السلطنة منصة لانطلاق مثل هذه الجولات السياحية.

واتفقت وزارة السياحة مع شركة ماريلا كروز العالمية على أن تكون السلطنة محطة استقبال ومُغادرة للسياح القادمين والمغادرين خلال المواسم القادمة، حيث إن السفينة السياحية العملاقة ماريلا ديسكفري تسير برنامج رحلاتها بعدد 27 زيارة لموانئ السلطنة للموسم السياحي2020/ 2021، منها 16 زيارة لميناء السلطان قابوس السياحي و8 ‏زيارات لميناء خصب و3 زيارات لميناء صلالة، كما تسعى إلى تضمين برنامج سفينة ماريلا ديسكفري القيام بعملية تبادل ركاب للمرة الخامسة في مسقط خلال نوفمبر 2020 وأبريل 2021، وسيكون عدد زياراتها إلى ميناء خصب زيارتين إلى جانب 3 زيارات لميناء السلطان قابوس السياحي.