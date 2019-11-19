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أذون خزانة حكومية بـ 25 مليون ريال عماني

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

أذون خزانة حكومية بـ 25 مليون ريال عماني

 

مسقط - العمانية

 

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 86 من أذون الخزانة الحكومية 25 مليون ريال عُماني، تستحق لمدة 28 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء؛ وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 865ر99 لكل 100 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 865ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 75982ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 76220ر1  بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 224ر2 بالمائة للفترة من التاسع عشر من شهر نوفمبر الحالي وحتى الخامس والعشرين من نفس الشهر، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 974ر2 بالمائة لنفس الفترة.

 

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وكذلك عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي العماني أيضًا.

ويمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المشروعات بشكل سلس ومرن.

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