"مستشفى إن إم سي" يقص شريط افتتاح الفرع الثالث في منطقة الحيل بولاية السيب

◄ تخصصات طبية متعددة تلبي احتياجات المرضى

◄ المستشفى يستوعب تقديم الخدمات الصحية إلى نصف مليون شخص

مسقط- الرؤية

ضمن مساعيه من أجل توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمُجتمع، دشَّن مُستشفى إن إم سي التخصصي، في حفل بهيج فرعاً جديداً ضمن سلسة فروع المستشفى، وذلك بمنطقة الحيل بولاية السيب.

ومن خلال هذا الفرع، الذي يُوفر خدمات المرضى الداخلية والخارجية لا يُغطي المستشفى التخصصي نقص المستشفيات التخصصية الحالي بالمنطقة فحسب، بل يُوفر عيادات تخصصية مُتطورة، وطاقماً طبياً مختصاً، إضافة إلى التسهيلات الصحية والتكنولوجيا الطبية المتطورة التي ستخدم سكان منطقة الحيل وما جاورها.

ورعى حفل تدشين الفرع الثالث للمستشفى التخصصي معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري، مستشار الدولة بحضور العديد من المسؤولين من وزارة الصحة والرئيس التنفيذي للعمليات بالمستشفى مايكل ديفيد وموظفي المستشفى.

وقال مايكل ديفيد الرئيس التنفيذي للعمليات لمستشفيات إن إم سي: "تلتزم مستشفى إن إم سي بالعمل مع كافة المساهمين الرئيسيين لدعم ورفد الاقتصاد العُماني من أجل خلق وظائف جديدة والمساهمة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، علاوة على الترويج للسياحة الطبية بالسلطنة والمنطقة ككل".

ويضم المستشفى الطبي التخصصي الجديد بين جنباته غرف عمليات من أحدث طراز، ومُختبرات طبية متطورة وغرفة عناية مركزة وأجنحة ولادة وغرف مرضى مُجهزة بأحدث وسائل الراحة، كما يحتوي على 15 عيادة تخصصية، وقسم طوارئ يعمل على مدار الساعة، ويوفر المستشفى العديد من التخصصات الطبية، منها: جراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وطب التوليد، وأمراض النساء، والأنف والحنجرة، وطب الأطفال، وطب وجراحة العيون وغيرها الكثير. كما يُقدِّم المُستشفى خدماته لمنطقة الحيل والسيب والمعبيلة والموالح وصولاً إلى بركاء، والمستشفى قادر على تقديم الخدمات الصحية لما يصل إلى نصف مليون شخص.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات: "تُؤمن مستشفى إن إم سي بأنَّ الرعاية الصحية ذات الجودة العالية حق مشروع لكل مُواطن، ولأجل ذلك نعمل جنباً إلى جنب مع كل مريض للتأكد من تلقيه لأفضل خدمات الرعاية الصحية التي يستحقها. كما إن قرار توسع مستشفى إن إم سي بالسلطنة نابع من رؤية وإيمان المُستشفى بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمجتمع العُماني، كما يعكس ذلك التزامنا بتقديم الرعاية الصحية للجميع".

يُشار إلى أنَّ مُستشفى إن إم سي التخصصية بدأ عملياته في السلطنة منذ عامين، وتنتشر عبر 5 فروع بالسلطنة. ويعتمد مستشفى إن إم سي على خبرته المُمتدة لأعوام عديدة في توفير الرعاية الصحية التي لاقت قبول المواطنين والمقيمين بالسلطنة، مما ساهم في نموه وتوسعه ليصل بخدماته إلى شريحة أوسع من السكان.

وتأسس مستشفى إن إم سي التخصصي، في عام 1975، وهو واحد من أكبر مراكز الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم مجموعة إن إم سي أكثر من 200 مرفق رعاية صحية منتشرة في 19 بلداً، منها الإمارات العربية المُتحدة ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المُتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وتقدم من خلالها خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 8.5 مليون مريض سنويًا تحت إشراف 2000 طبيب وأكثر من 20 ألف موظف.

ومجموعة إن إم سي التخصصي هي المورد الرئيسي للمنتجات والمواد الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف قطاعات الرعاية الصحية الرئيسية. ويُعد مستشفى إن إم سي للتجارة، أحد فروع مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، أحد أهم الموردين في الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بحقوق توزيع بعض المنتجات المُهمة حول العالم، مثل 3M، وميد ترونيك، ويلس ألين، ومايرا، وسورج، وباترون، وأبوت لرعاية السكري، ونستله، ويونيليفر، ونيفيا، وفايزر، وسيمنز، وسامسونج، وسانوفي، وكيوي، وبريلكريم وهنكل وغيرها. وتقدّم إن إم سي للتجارة مُنتجاتها وخدماتها لأكثر من 10 آلاف مؤسسة حول الإمارات.

وحققت مجموعة إن إم سي التخصصي أرابحًا تخطت 2 مليار دولار في 2018، وأصبحت المجموعة في عام 2012 مزوّد خدمات الرعاية الصحية الأول في منطقة الخليج والتي تدرج أسهمها على لائحة الأسهم الرسمية في سوق لندن، كما أن شركة "إن إم سي هيلث" هي أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى مؤشر فينينشال تايمز FTSE 100 لأكبر 100 شركة بريطانية.