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وزارة التربية والتعليم تحتفل بالذكرى السنوية الـ 36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم... اليوم

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:59 م بتوقيت مسقط

وزارة التربية والتعليم تحتفل بالذكرى السنوية الـ 36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم... اليوم

 

 

 مسقط – الرؤية

 

تنظم وزارة التربية والتعليم مُمثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء على مسرح مبنى الفرقة الموسيقية الكشفية بمرتفعات المطار الاحتفال السنوي بالذكرى الـ 36 لتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم كشافاً أعظم للسلطنة، وذلك تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وولاة محافظة مسقط وعدد من مديري عموم وزارة التربية والتعليم.

 يتضمن الحفل مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية الكشفية، وأوبريت «الكشاف الأعظم» الذي يتكون من أربع لوحات فنية استعراضية يجدد من خلاله الكشافة والمرشدات والأشبال والزهرات عهد الولاء والطاعة لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-.

وتجسد اللوحة الأولى مراحل الكشافة والمرشدات والوعد والقانون والانتماء لهذا الوطن والولاء للكشاف الأعظم، وتتحدث اللوحة الثانية عن التقانة والثورة الصناعية الرابعة ومواكبة كشافة ومرشدات عمان للثورة المعلوماتية والتقنية، فيما تتحدث اللوحة الثالثة عن العمل التطوعي ودور الكشافة والمرشدات في التنمية المُستدامة والحفاظ على البيئة ومكوناتها وخدمة وتنمية المجتمع، أما اللوحة الرابعة فستكون اللوحة الختامية الاستعراضية التي يشارك فيها جميع المشاركين في اللوحات الثلاث وفيها يجسد الجميع الحب لجلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه- ويجددون الولاء والطاعة.

 وفي نهاية الحفل يقوم معالي محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية، راعي الحفل بمعية يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات بتكريم رواد الحركة الكشفية والإرشادية والموظفين المجيدين، وتسليم أوسمة الإجادة وقلادة التميز الممنوحة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لعدد من قادة وقائدات الكشافة والمرشدات بالسلطنة نظير جهودهم في تطوير منظومة العمل الكشفية والإرشادية.

 

 

 

 

 

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