وزارة الخدمة المدنية تحتفي بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

مسقط – الرؤية

رعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية، الحفل الذي أقامته وزارة الخدمة المدنية احتفاءً بالعيد الوطني الـ 49 المجيد، بحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري ومديري العموم ومسؤولي الوزارة وعدد من موظفي الوزارة.

وشمل الحفل فقرات متنوعة جسدت معاني الفرحة بين موظفي الوزارة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وذلك تعبيراً منهم عن معاني الحب والولاء والعرفان لباني النهضة العُمانية المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وألقى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية كلمة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي أعزه الله وأبقاه بهذه المناسبة المجيدة، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يُديم جلالته ذخراً وسنداً لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا الوطن الغالي.

وأكد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية، أنَّ هذه المناسبة الوطنية عزيزة على قلب كل عماني، فهي مناسبة تتجسد فيها منجزات النهضة المباركة ومراحل التنمية التي أرسى دعائمها مولانا حضرة صاحب الجلالة -أيده الله-، حاثاً معاليه خلال كلمته الموظفين على استمرار العطاء والجهد خدمة لهذا الوطن العزيز.

وقد تخلل الحفل فقرات عديدة عُبِّر خلالها عن حب الوطن والقائد ومنجزات النهضة المباركة، وقام معالي الشيخ الوزير بعد ذلك بجولة في المعرض المصاحب الذي أقيم بمبنى الوزارة خصيصاً بهذه المناسبة الوطنية.